Le sacre de Golden State est celui d’un génie : Stephen Curry. Celui d’une équipe, dont il conviendrait de citer chaque membre. Celui de la vision à long terme d’une organisation , au milieu de "super-teams" dont la création express est rarement couronnée de succès. Celui de la persévérance d’un Klay Thompson au corps meurtri par les blessures. Celui de la fidélité d’un noyau dur dont Steve Kerr et Draymond Green font partie intégrante. Celui de l’effectif le plus cher de la NBA, aussi.

175 millions de dollars. Cette somme place les Warriors en tête du classement des masses salariales de la saison 2021-2022, d'après le site spécialisé Spotrac, et ce pour la deuxième fois de suite. Suivent les Los Angeles Clippers (164M$), qui n’ont pas participé aux playoffs en l’absence de Kawhi Leonard, les Brooklyn Nets (158M$), balayés dès le 1er tour, les Milwaukee Bucks (154M$), tenants du titre éliminés au 2e tour, et les Los Angeles Lakers (148M$), en vacances depuis longtemps. Preuve que l’argent ne fait pas tout.

Stephen Curry (Golden State Warriors) et LeBron James (Los Angeles Lakers) ont vécu des saisons bien différentes Crédit: Getty Images

346M$ de dollars, "luxury tax" comprise

Cette hiérarchie peut fluctuer selon les sources en raison, notamment, de la prise en compte ou non des salaires versés à des joueurs "coupés". Mais Golden State est un numéro 1 incontesté, devant ces nombreuses entités qui culminent au-dessus des 112,4M$ du "salary cap" et même des 136,6M$ du seuil de "luxury tax", qui implique des pénalités financières. Ainsi, le budget salarial n’est pas seulement de 175 millions, pour les copropriétaires de la franchise de la baie de San Francisco, aux commandes depuis 2010, soit un an après l’arrivée de Curry en NBA.

Le coût des salaires que doit assumer le duo Joe Lacob - Peter Guber, taxes comprises, est estimé à 346M$. Pour reconquérir son royaume, ce qui a été acté jeudi à l’issue du sixième match des Finales à Boston, Golden State n’a donc pas lésiné sur les moyens. Les Warriors ont profité des multiples exceptions qui permettent de briser le fragile plafond salarial en vigueur en NBA (un "soft cap", et non un "hard cap", comme il en existe). Trois de leurs joueurs gagnent plus de 30M$ cette saison.

45,8M de dollars pour le n°1 : Le Top 10 des salaires de la saison

Wiggins ? "Personne ne voulait de lui"

Seul MVP unanime de l’histoire de la NBA (en 2016), enfin MVP des Finales , Stephen Curry est le mieux payé de la ligue, en 2021-2022 (45,8M$). Klay Thompson émarge à 38M$, Andrew Wiggins à 31,6M$ et Draymond Green à 24M$. Le trio Curry-Thompson-Green est l’émanation d’une politique de détection et de formation exemplaire. Wiggins est le fruit d’une astucieuse gestion du départ de Kevin Durant, en 2019. Un ajout d’une grande pertinence sportive, comme il l’a prouvé face aux Celtics.

Mais il y a donc ce "mais" pécuniaire, qui génère des tensions, et ce même si l’impôt dont sont redevables les Warriors va être en partie redistribué entre les autres franchises. Dans un article sur ESPN, le journaliste Zach Lowe a évoqué il y a une dizaine de jours, la grogne latente suscitée par les finances des Warriors : "Les rivaux de Golden State se plaignent déjà d’un avantage concurrentiel, en matière de dépense." Bob Myers, le GM des champions, insiste sur le processus derrière la pluie de billets : "Nous avons drafté beaucoup de ces gars, nous les avons développés, ce n’est pas comme si nous les avions signés en tant qu’agents libres."

Andrew Wiggins, champion NBA 2022 avec les Golden State Warriors... et un rôle important dans ce titre Crédit: Getty Images

Beaucoup d’argent dépensé… mais aussi gagné

Myers ajoute, lors de l’émission radio The Morning Roast, comme rapporté par CBS Sports : "Quand nous avons fait un trade pour Andrew [Wiggins] (en février 2020, NDLR), personne ne voulait de lui, personne ne disait rien à ce moment-là." L’importance prise par l’ailier canadien lors de la fin de cette campagne de playoffs contribuera sans doute à faire grincer des dents, étant donné qu’il porte l’étiquette d’onéreuse pièce rapportée au sein de la "Dub Nation" et de sa "luxury tax" record.

Cependant, il n’y a pas que de l’argent qui sort des caisses des Warriors. Il y en a aussi qui entre, abondamment. Golden State reste une entreprise florissante, à en croire le bilan effectué par Forbes en 2021. Sur l’année 2020, elle est la deuxième franchise NBA la mieux "valorisée", avec un prix estimé à 4,7 milliards de dollars, derrière les 5 milliards des New York Knicks. Rayon résultat d’exploitation, personne n’a fait mieux que les Warriors il y a deux ans dans la Grande Ligue : 200 millions de dollars.

Le Chase Center, un nouvel écrin rentable pour les Golden State Warriors Crédit: Getty Images

Lacob avait prévenu

Depuis leur déménagement d’Oakland à San Francisco, en 2019, ils sont propriétaires de leur salle : le Chase Center. Ce n’est pas le cas de toutes les franchises. Dire adieu à l’Oracle Arena, lieu chargé d’histoire, notamment théâtre de l’épopée "We Believe" de 2007, puis des titres de 2015, 2017 et 2018, était un sacré pari. Il s’est d’abord accompagné de déveine, les blessures de joueurs majeurs s’accumulant dans les rangs des "Guerriers", mais il a fini par s’avérer... payant.

Pointer du doigt les comptes des Warriors ne revient pas à faire leur procès. Pour être propriétaire d’une franchise NBA, il faut avoir de l’argent. Pour gagner, il vaut mieux être prêt à en dépenser, en fonction du retour sur investissement espéré. Début 2015, à quelques mois de l’avènement de son institution au pinacle du basket US, Lacob expliquait dans les colonnes du Mercury News, à propos de la "luxury tax" qui lui pendait au nez : "Je ne pense pas que nous ayons d’autre choix."

Et de quatre pour Andre Iguodala, Draymond Green, Klay Thompson et Stephen Curry : les Golden State Warriors sont de retour au sommet de la NBA - 16/06/2022 Crédit: Getty Images

La NBA fait-elle son travail ?

"Payer cette taxe ? Ce n’est pas quelque chose de souhaitable, estimait alors l’homme d’affaires milliardaire, qui a fait fortune en investissant dans plus de cinquante "start-up". Mais l’on ne peut pas s’en soucier, ce n’est pas le problème. Le problème, c’est d’être la meilleure équipe possible et nous ferons tout ce qu’il faut pour cela". Son discours a été suivi de faits. Golden State joue avec les règles qui lui sont imposées, profite de disposer d’un gros marché. S’il y a une question de justice ou d’injustice à soulever, c’est plus vers le "commissioner" Adam Silver qu’il faut se tourner.

La NBA est une ligue fermée. Elle doit ainsi garantir l’intérêt de sa compétition par des mécanismes d’autorégulation. La draft en est un, que les Warriors ont remarquablement exploité. Le plafond salarial en est un autre, dont ils exploitent remarquablement les largesses. L’alchimie qui a cimenté la dynastie Golden State ne se mesure pas en dollars, et il serait péjoratif d’en minimiser le mérite, mais l’aspect financier de sa reconquête du trône est non-négligeable.

Les "Splash Bro" Klay Thompson et Stephen Curry (Golden State) sont de nouveau champions NBA : les Warriors ont fini le travail jeudi à Boston - 16/06/2022 Crédit: Getty Images

