Le match : Les Raptors étouffent James Harden et les Sixers

Sixième victoire de suite à l’extérieur pour les Raptors. En déplacement à Philadelphie, ils ont pris le dessus sur les Sixers dans la nuit de dimanche à lundi (88-93). Une partie serrée où la défense a fini par faire pencher la balance en faveur de Toronto. James Harden a eu de nombreuses occasions de faire gagner son équipe mais il s’est heurté aux stoppeurs de l’équipe canadienne. Il peut aussi s’en prendre à lui-même pour ses deux lancers-francs ratés alors que les Sixers comptaient un petit point de retard (86-87). Il a aussi manqué un layup à 59 secondes de la sirène avant de faire un passage en force quelques instants plus tard, mettant ainsi fin aux espoirs des siens.

L’arrière All-Star a conclu la rencontre avec 17 points, 9 rebonds et 8 passes mais à 5 sur 12 au tir. Joel Embiid n’a pas fait beaucoup mieux : 21 points et 13 rebonds, certes, mais en ratant de nombreuses tentatives (6 sur 20) et en perdant un ballon important. Les Sixers ont pourtant compté jusqu’à 16 points d’avance au cours de la première période. Ce sont pourtant les Raptors qui menaient à la mi-temps (54-57). Avec 26 points, 10 rebonds et 5 passes, Pascal Siakam, compatriote d’Embiid, a été le meilleur joueur sur le terrain. Malgré ce succès, Toronto reste septième mais continue de mettre la pression sur Cleveland, sixième.

Le joueur : Keldon Johnson terrasse les Warriors à 3 dixièmes du buzzer

Pas de Stephen Curry - incertain pour la fin de la saison - mais des Warriors combatifs ce dimanche. Combatifs... mais battus. Les Spurs ont réussi à sortir vainqueurs sur le fil grâce à un ultime panier de Keldon Johnson. Le jeune arrière est monté plus haut que tout le monde pour arracher un rebond offensif après un lancer-franc raté par Jakob Poeltl. Une fois le ballon maîtrisé, il s’est élevé pour conclure près du cercle à… 3 dixièmes du buzzer. San Antonio l’a ainsi emporté de justesse à l'extérieur : 108-110. Jordan Poole (28 points) et Klay Thompson (24) ont essayé de prendre le relais de Curry. Mais les Warriors ont perdu trop de ballons (15, pour 22 points des Spurs). Cette défaite les éloigne progressivement de la deuxième place à l’Ouest. Ils disposent désormais de deux victoires de moins que les Grizzlies.

Le duo : 30 points chacun pour Jayson Tatum et Jaylen Brown

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Irréguliers pendant les trois premiers mois de la saison, les Celtics sont irrésistibles en 2022. Et leur montée en puissance continue, match après match. Les Nuggets n’ont rien pu faire pour calmer la franchise du Massachussetts, emmenée par ses deux jeunes All-Stars Jayson Tatum (24 ans) et Jaylen Brown (25 ans). Boston a donc battu Denver, en déplacement, dimanche (104-124) avec 60 points en cumulé des deux scoreurs. 30 chacun.

Dans le sillage de ces cartons offensifs, les joueurs d’Ime Udoka ont rapidement pris les devants : +25 à la pause (43-68). Au-delà de l’adresse de Tatum et Brown, les Celtics se sont aussi reposés sur leur défense en étouffant Nikola Jokic. Le MVP serbe a raté 14 tirs en première période et il a terminé à 8 sur 23, pour 23 points et 4 passes. Une performance inhabituelle pour l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Une rencontre qui vient rappeler à nouveau que Boston dispose de tous les ingrédients pour frapper fort en playoffs : des stars capables de faire la différence seules, des bons joueurs de complément avec une rotation de qualité et une défense à même de ralentir les attaquants les plus prolifiques.

Jayson Tatum et Jaylen Brown (Boston Celtics) le 20 octobre 2021 en NBA Crédit: Getty Images

La performance : Donovan Mitchell brille à New York

Originaire de l'état de New York, Donovan Mitchell a pu jouer devant ses proches au Madison Square Garden dimanche. Et il en a profité pour faire le show. L'arrière star du Jazz a mené son équipe vers la victoire en inscrivant 36 points, avec notamment 7 paniers primés.

Les Français : Rudy Gobert très efficace

Les deux amis Rudy Gobert et Evan Fournier se sont retrouvés face à face dimanche soir, à l’occasion du déplacement du Jazz sur le parquet des Knicks. Victoire d’Utah avec 14 points, 9 rebonds et 4 blocks de son pivot international. Fournier a inscrit 17 points pour New York, en vain. Théo Maledon (10 points, 5 rebonds, 4 passes) et Olivier Sarr (4 points, 4 rebonds) n’ont pu empêcher la neuvième défaite consécutive du Thunder, battu par le Magic (90-85).

Les résultats de la nuit en NBA

Pacers - Trail Blazers : 129-98

Rockets - Grizzlies : 98-122

Hawks - Pelicans : 112-117

Magic - Thunder : 90-85

Kings - Suns : 124-127 (après prolongation)

Knicks - Jazz : 93-108

Nuggets - Celtics : 104-124

Sixers - Raptors : 88-93

Warriors - Spurs : 108-110

