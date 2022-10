Basketball

LeBron James, Russell Westbrook, Stephen Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard... le Top 10 des salaires NBA cette saison

NBA - C'est la reprise (nuit du 18 au 19 octobre). De Klay Thompson (Golden State Warriors) et ses 40,6 millions de dollars à son coéquipier Stephen Curry (48,1 millions de dollars), voici les dix joueurs de la Grande Ligue aux salaires les plus élevés, concernant la saison 2022-2023. Deux membres des Los Angeles Lakers figurent sur le podium : LeBron James et Russell Westbrook [Source : Spotrac].

