"Prends le tir, Ben !" Les mains levées, signe de son incompréhension et de son agacement, Kyrie Irving ne peut s’empêcher d’hurler sur Ben Simmons dans ce qui ressemble alors à la fois à un reproche et à un encouragement. C’est l’image de la soirée de mercredi en NBA. Quelques instants auparavant, Irving a donc servi son coéquipier à deux mètres du cercle. Plutôt que de s’élever pour essayer de marquer, ce dernier a immédiatement refilé la patate chaude à Kevin Durant, qui a justement fini par mettre la balle dans le panier.

Alors s’agissait-il forcément d’un mauvais choix de la part de l’Australien ? Après tout, son partenaire lui a délivré une passe un peu piégeuse. Il s’est retrouvé proche du panier, oui, mais avec le tentaculaire Giannis Antetokounmpo devant lui et deux autres défenseurs sur le point de l’encercler. Puis il y a rarement de meilleures options que de passer la gonfle à l’un des attaquants les plus prolifiques de l’histoire.

Pourtant, cette action résume à elle seule la majeure partie des difficultés des Brooklyn Nets et celles de Ben Simmons – les deux étant liées – depuis le coup d’envoi de la saison. Le joueur de 26 ans n’a même pas jeté un œil vers le cercle au moment de réceptionner la gonfle. Comme si prendre sa chance ne lui a même pas traversé l’esprit une seule seconde. Un constat récurrent sur cette première semaine de compétition.

Quasiment autant de fautes que de points…

Le premier choix de la draft 2016 est volontaire pour défendre, remonter la balle, pousser le tempo et essayer de trouver ses coéquipiers mais il ne se projette que très peu vers le panier. Simmons n’a tenté que 27 tirs et il marqué seulement 28 points. Au final, il a presque fait autant de fautes (22). Cette timidité est handicapante pour un joueur qui a montré par le passé qu’il dominait ses vis-à-vis en se reposant sur ses qualités athlétiques et sa capacité à marquer de près. Il ne convertit que 54% de ses tentatives dans la zone la plus proche du panier jusqu’à présent, lui qui n’est jamais descendu sous les 63% depuis le début de sa carrière.

Ce manque d’efficacité dans son spot de prédilection tend à prouver qu’il n’est pas encore à 100% physiquement. Il a moins de jus, moins de "jump." Il s’est même tenu le dos après une tentative (ratée) lors du match contre les Bucks. "Ça va prendre du temps", se défend l’intéressé. "Se faire opérer du dos et ne pas jouer pendant un an entraîne des conséquences. Votre esprit vous dit de faire une chose et votre corps refuse. Je dois continuer à être agressif quel que soit le résultat."

Il l’a été par moment lors du premier quart-temps contre Milwaukee, sans grand succès. Mais dès que les parties se tendent, il finit par s’effacer offensivement. Ce qui témoigne là d’un autre problème, plutôt mental. Il a peur d’aller au contact. Non pas par crainte de se blesser mais pour éviter de se retrouver sur la ligne des lancers-francs s’il venait à provoquer une faute. Il n’y est allé que 10 fois, trop peu pour un joueur de son gabarit, et n’en a rentré que 4.

Sauf que ça pénalise grandement les Nets. Le trio formé par Ben Simmons, Kevin Durant et Kyrie Irving affiche un différentiel négatif de -11 points sur 100 possessions. Et Brooklyn a perdu 4 des 5 matches disputés jusqu'à présent. Parce que les défenses se resserrent dans la peinture quand l’ailier All-Star est sur le terrain. Elles l’ignorent complètement pour boucher les espaces de KD et Irving. En forçant le trait, c’est presque comme si Brooklyn attaquait avec quatre joueurs. Leurs adversaires savent que Simmons ne va pas dégainer et ce dernier ne feint même pas un semblant d’intérêt pour le tir ou l’attaque du cercle. Avec 5,4 points, 6,2 rebonds et 6,8 passes de moyenne en presque 30 minutes, il est très loin des standards qui étaient les siens à Philadelphie, quand il compilait du 16-8-8.

Ben Simmons, l’homme qui peut tout changer

C’est dommage parce que cette version de Simmons serait le complément idéal pour Durant et Irving. Le joueur parfait pour les Nets. Ce n’est pas pour rien que Steve Nash l’a baptisé "le moteur" de l’équipe. Un moteur loin de tourner à plein régime pour l’instant, d’où les résultats en demi-teinte de la franchise new-yorkaise. Le natif de Melbourne est un basketteur atypique et productif quand il est aux commandes et entouré de bons tireurs extérieurs.

C’est justement le cas à Brooklyn. Sauf que pour que ça marche, il doit agresser les défenseurs et créer les premiers décalages qui donneront beaucoup plus de diversité et de possibilités à l’attaque imaginée par Nash. "Dès qu’il rentre dans la raquette, il pose des problèmes à nos adversaires. Il commence à montrer le joueur qu’il peut être. Je l’ai trouvé beaucoup plus agressif ce soir", confiait le coach canadien après une belle victoire contre Toronto, la seule pour le moment cette saison. Une éclaircie passagère dans un tableau plutôt sombre jusqu’à présent.

Le club des 40 millions de dollars : Top 10 des salaires NBA

"Vous n’arrêtez pas de me poser des questions à propos de Ben. Il n’a pas joué depuis deux ans. Laissez lui une putain de chance", rétorque Kyrie Irving après avoir été sondé une nouvelle fois sur le sujet. Il n’a pas tort. Son coéquipier a besoin de temps. Mais les Nets, eux, n’en ont pas. Ou peu. Cette équipe était encore sur le point d’exploser il y a quelques semaines. Pour l’instant, tout le monde cohabite. Mais il faut une vraie dynamique positive pour apaiser l’atmosphère.

Le temps reste l’allié de Ben Simmons. Il va retrouver du rythme. Il contribue déjà avec ses passes et sa défense, même s’il est aussi un ton en-dessous qu’à l’accoutumée de ce côté du terrain. Mais les répétitions ne suffiront pas. Le joueur est à la recherche d’un déclic. Et la saison des Nets en découle en grande partie. L’escouade de Brooklyn a du potentiel mais ça fait décidément beaucoup de pression qui repose sur les épaules d’un jeune homme lui-même en quête de sérénité.

