Basketball

Pas de sacre en NCAA pour Jöel Ayayi (Gonzaga), mais de sacrées promesses... direction NBA ?

MARCH MADNESS - Joakim Noah reste le seul joueur français à s'être installé au sommet de la NCAA. Dans la nuit de lundi à mardi à Indianapolis, Jöel Ayayi et Gonzaga ont échoué face à Baylor (86-70), lors du dernier round du Final Four. Mais pour le "combo-guard" de 21 ans, qui a battu son record de points en demies ou encore réalisé un triple-double plus tôt dans la saison, la NBA n'est pas loin.

00:03:17, il y a 2 heures