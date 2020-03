Passe dans le dos, shoot en déséquilibre, trois points avec la faute... Curry a fait du Curry

Toute la ligue attendait ça. Stephen Curry sur un parquet de NBA, c'est l'assurance du spectacle. Très peu de joueurs peuvent enflammer une salle aussi vite que le double MVP (2015 et 2016). Le Chase Center, antre des Golden State Warriors, a rugi la nuit dernière malgré la défaite des siens face à Toronto (121-113). La cause ? Le retour de Stephen Curry et de ses arabesques. Le "chef", absent pendant quatre mois, a utilisé toute sa palette offensive.

Il a évidemment été maladroit, le contraire aurait été surprenant après 127 jours sans jouer, mais la ligne de statistique de Stephen Curry est loin d'être ridicule : 23 points (6/16 dont 3/12 de loin), 6 rebonds, 7 passes. Il a aussi réussi ses huit lancers francs du soir, ce qui porte à 26 son total de réussite cette saison sur... 26 tentatives. Surtout, Curry a réalisé quelques actions d'éclat à l'image de sa passe dans le dos pour Andrew Wiggins en tout début de partie ou encore ce shoot à trois points à neuf mètres en déséquilibre et cet autre avec la faute. Il est de retour !