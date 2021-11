Même privés de leurs meilleurs éléments, les Bleus ont tenu le choc. Les joueurs de Vincent Collet sont venus à bout d'une accrocheuse équipe du Monténégro, vendredi à Pau, lors de leur entrée en lice dans la campagne de qualification pour le Mondial 2023 (73-67). Bousculés, ils ont pu compter sur Isaia Cordinier et Nicolas Lang, auteurs de 16 et 12 points.

Sans les stars NBA ni les vedettes d'Euroligue, le cinq majeur français composé d'Andrew Albicy, Isaia Cordinier, Louis Labeyrie, Mam Jaiteh et Terry Tarpey est difficilement entré dans le match et était mené 13-22 à la fin du premier quart-temps. Labeyrie (18 points au total) a tout de même sonné la révolte et les Bleus sont revenus à 38-38 à la mi-temps.

Ad

Basketball Sans les médaillés de Tokyo, les Bleus repartent en campagne IL Y A 13 HEURES

Lang blessé puis inarrêtable

Emmenés par l'ancien Manceau Justin Cobb, les Monténégrins ont pourtant de nouveau pris le large dans le troisième quart-temps et affichaient 7 points d'avance avant les dix dernières minutes. Les Français ont alors sérieusement élévé leur agressivité en défense tout en devant beaucoup plus précis au tir pendant que Lang, touché à la cheville gauche en début de rencontre mais visiblement remis, prenait feu avec 11 points dans le quatrième quart-temps. Andrew Albicy, lui, n'a pas eu cette chance et a dû quitter le parquet très vite.

Dans une ambiance musicale, le public palois a même pu lancer une "Marseillaise" pour accompagner cette fin de match renversante et victorieuse (73-67). Les hommes de Vincent Collet enchaîneront en Hongrie lundi prochain avant de recevoir le Portugal le 24 février. La phase retour se terminera le 4 juillet et les médaillés d'argent des JO de Tokyo sauront alors s'ils sont qualifiés pour le Mondial au Japon, aux Philippines et en Indonésie du 25 août au 10 septembre 2023.

Basketball Champion d'Europe 2013 avec les Bleus, Ajinça met un terme à sa carrière IL Y A 5 HEURES