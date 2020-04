Basketball

Heurtel : "Pas inquiet pour mon contrat la saison prochaine"

LE CLUB EUROSPORT – Invité de l’émission ce mardi en compagnie d’Evan Fournier et de Joffrey Lauvergne, Thomas Heurtel a réagi à la rumeur de réduction des contrats au sein du FC Barcelone. Face à la crise qui va toucher le sport mondial et à un an de la fin de l’échéance de son contrat, le meneur de jeu nous a déclaré ne pas être inquiet sur sa situation personnelle.