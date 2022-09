C'est un choix que Thomas Heurtel risque de payer longtemps. Médaillé d'argent avec l'équipe de France lors de l'Eurobasket 2022, le joueur de 33 ans s'est engagé pour deux saisons au Zenit Saint-Pétersbourg, en Russie, ce mercredi. Un transfert qui devrait l'empêcher de se rendre à la Coupe du monde 2023, voire les Jeux Olympiques 2024.

Début août, la Fédération française de basket-ball (FFBB) avait prévenu que les joueurs français engagés dans des clubs russes ou bélarusses ne seraient "plus sélectionnables" jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine.

"Les joueurs, joueuses et staffs des équipes de France ne seront plus sélectionnables s'ils signent un contrat avec un club russe ou bélarusse, tant que le conflit (en Ukraine, ndlr) est en cours", expliquait la FFBB dans un communiqué. Annoncé proche du Zénith Saint-Pétersbourg avant l'Euro, Thomas Heurtel, 33 ans, avait signé, comme tous les joueurs de l'équipe de France, une attestation sur l'honneur en s'engageant à ne pas jouer pour un club russe ou bélarusse.

Un an et une année optionnelle

Trois jours après la fin de l'Euro, où les Français se sont inclinés en finale face à l'Espagne (88-76), l'ancien joueur du FC Barcelone et du Real Madrid a finalement décidé de rejoindre la formation russe. Un an et une année optionnelle Sollicitée par l'AFP, la Fédération française de basket n'a pour l'instant pas réagi à la décision du meneur, qui s'est engagé pour "un an et une année optionnelle", a annoncé le Zénith sur son site web. "Nous voulons accueillir Thomas dans notre équipe. C'est un joueur de grande qualité et d'expérience. Nous pensons qu'il nous aidera à atteindre nos objectifs pour cette saison" a déclaré Xavi Pascual, l'entraîneur espagnol du Zénith, cité par le club.

La question de la sélection en équipe de France de joueurs évoluant avec des clubs russes ou bélarusses avait émergé cet été après la signature des internationaux français, Livio Jean-Charles (quatre sélections) au CSKA Moscou et Louis Labeyrie (33 sél.) à Kazan. Cette saison, les clubs russes et bélarusses ne peuvent pas participer à l'Euroligue, la plus prestigieuse compétition européenne entre clubs, comme depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. La Russie a également été exclue de l'Eurobasket, qui s'est déroulé du 1er au 18 septembre en Allemagne, en Italie, en Géorgie et en République tchèque.

