VINCENT COLLET, quel est votre sentiment après cette victoire contre l'Italie (84-75) ?

VC. : "D'abord, c'était un match dur, le genre de match auquel on s'attendait. On avait vu ce que les Italiens avaient fait contre la Serbie au tournoi de qualification (TQO). On était en bonne position au 3e quart-temps, mais malheureusement, on a perdu le rythme et ils sont revenus. On a su repartir dans le money-time, avec des 'stops'. Au final, ils ont shooté à seulement 32% de réussite, c'est bien. Ce qu'on doit améliorer, c'est notre tenue du ballon. En perdre autant (20), ce n'est pas possible, nos fautes de concentration auraient pu nous coûter la victoire.

Vous avez enfin passé le stade des quarts de finale aux Jeux et ça vous rapproche d'une médaille olympique…

V.C. : "Le fait d'être dans le dernier carré, quand on connaît la concurrence qu'il y a, c'est une vraie satisfaction. On est heureux. Mais maintenant on est gourmands et on veut continuer, même si la Slovénie qui se présente devant nous est redoutable, avec Luka Doncic."

Un 360 pour finir: le dunk ric-rac de Gobert pour sceller le succès des Bleus face à l'Italie

Comment abordez-vous cet adversaire ?

V.C. : "Le match qu'on vient de faire est une très bonne préparation, car il y a beaucoup de similitudes sur ce jeu au large, la volonté d'attirer nos grands loin du panier. Ce sera une des clés, mais ce sera plus difficile, car le meneur de jeu est exceptionnel. Cela demande d'être très concentré sur lui, mais sans délaisser les autres joueurs, car ils ont une grosse force de frappe. Entre Zoran Dragic, Jaka Blazic, Vlatko Cancar, on sait qu'il y a des snipers. Il faudra trouver le juste équilibre: contrôler Doncic, ne pas le laisser marquer 50 points, mais sans tout y sacrifier. Et il faudra aussi les sanctionner offensivement. Des possibilités sont réelles sur ce plan."

Que représente à vos yeux la demi-finale qui vient ?

V.C. : "Pour moi, et les joueurs bien entendu, c'est le match d'une carrière. Les Jeux c'est la plus belle compétition en basket, la référence. J'ai 58 ans. Quand j'étais gamin, un des premiers matches que j'ai vus, c'est aux JO-1972, quand (le Soviétique) Aleksandr Belov a marqué le panier pour battre les Etats-Unis à Munich. J'avais neuf ans. Et depuis je rêve d'aller en finale des Jeux olympiques. Voilà. Donc oui, les deux matches qui viennent, car il y en aura deux (finale ou pour la 3e place ensuite), seront ceux d'une carrière."

