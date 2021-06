C'était la sensation de la nuit outre-Atlantique. Mal embarqués dans leur opposition face aux Phoenix Suns de Devin Booker et Chris Paul, les Los Angeles Lakers sont tombés et ne verront pas les demi-finales de conférence. Une élimination inédite, mais surtout historique pour LeBron James, qui n'avait jamais connu une sortie de route aussi prématurée.

Peu épargné par les blessures cette saison, émoussé et poches de glace en permanence sur les genoux, le King est apparu plus exténué que jamais après la rencontre. "J’ai toujours en tête ce moment où l’on est entré dans la bulle jusqu’à maintenant, et c’était épuisant : mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement épuisant." De quoi faire cogiter le joueur de 36 ans, notamment avant un été marqué par une campagne olympique du côté de Tokyo.

MJ vs LeBron : le duel à distance se joue aussi sur les parquets olympiques

La Toon Squad plutôt que Team USA

A bout de souffle, c'est donc presque logiquement que le joueur de 36 ans a annoncé son absence lors des prochains Jeux olympiques avec Team USA. Et c'est d'ailleurs par une petite référence bien sentie qu'il l'a annoncée.

Tête d'affiche du film d'animation Space Jam 2, en salles le 16 juillet prochain aux Etats-Unis, le quadruple MVP a fait son choix. "Je pense que je vais jouer avec la Toon Squad cet été plutôt que les Jeux olympiques. Je pense que je vais me concentrer là-dessus: essayer de battre les Monstars ola Goon Squad, comme on les appelle maintenant." A défaut de se rendre au Japon, James devrait donc se lancer dans un marathon promotionnel de Buggs Bunny et sa bande.

Entre le dernier match des Finales NBA 2020 et le début de la pré-saison 2020-2021, il s'est écoulé à peine plus de deux mois pour recharger les batteries pour les Lakers et le Heat, également éliminé au premier tour. Et si James a déjà démontré qu'il pouvait encore dominer la Ligue malgré ses 36 ans passés, il entend recharger les batteries cet été. "Une intersaison complète va me faire du bien", a-t-il expliqué à ESPN après la rencontre. Avant de repartir au combat, plus revanchard que jamais.

