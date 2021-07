Luka Doncic vient ajouter son nom à la pléiade de stars qui animeront les Jeux Olympiques de Tokyo. La star des Dallas Mavericks a guidé la Slovénie vers la qualification en signant un triple-double pour permettre à sa formation de dominer la Lituanie (96-85) dimanche. Il a au passage offert une première participation à sa nation dans le tournoi olympique de basket.

Les deux équipes, portées par leurs stars évoluant en NBA, Damantas Sabonis et Jonas Valanciunas côté lituanien, Doncic côté slovène, se sont rendu coup pour coup. Après une première mi-temps équilibrée (52-52), les Slovènes ont passé la vitesse supérieure dès l'entame de la seconde, prenant un avantage conséquent (80-69, 30e) pour ne plus le lâcher. Malgré les prises à deux, parfois à trois, Doncic a encore été impérial, avec un triple-double (31 points, 11 rebonds et 13 passes) pour propulser les siens vers les JO de Tokyo.

Après la Slovénie, les trois autres vainqueurs des finales des tournois de qualification olympiques (TQO), disputées en soirée, rejoindront les huit nations déjà qualifiées, à savoir le Japon et sept autres qui ont obtenu leur billet via le Mondial-2019.

Tokyo 2020 Le Canada et ses NBAers ne verront pas Tokyo, surpris par la République tchèque IL Y A 9 HEURES

Tokyo 2020 Les Bleues avec les argentées de l'Euro mais sans Hartley pour préparer Tokyo 01/07/2021 À 16:43