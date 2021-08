Team USA a encore eu du retard à l’allumage, mais les Américains sont en finale des Jeux Olympiques. Menés de 15 points en milieu de deuxième quart temps, la formation de Gregg Popovich s’est une nouvelle fois appuyée sur un grand Kevin Durant (23 points, 9 rebonds) pour renverser l’Australie et poursuivre sa route vers un quatrième titre olympique consécutif (97-78). Les coéquipiers de Devin Booker (20 points) affronteront le gagnant de France-Slovénie tandis que les Boomers tenteront de remporter leur première médaille aux JO lors de la petite finale.

Des Boomers incandescents

Pourtant, l’Australie a fait tout ce qu’il fallait. Superbement entré dans son match, l’ailier des Jazz Joe Ingles a envoyé deux bombes à trois points dès la première minute de jeu pour mettre les Boomers sur la voie d’un exploit (2-6). Très agressifs, les Australiens n’ont fait aucun cadeau aux triples champions olympiques, provoquant des fautes et martyrisant la défense passive de Team USA, qui a une nouvelle fois éprouvé toutes les peines du monde à se mettre en route (12-20). Mais en bon leader, Kevin Durant a permis à l’équipe de Gregg Popovich de rester au contact après les dix premières minutes de jeu en inscrivant huit points à mi-distance (18-24).

Alors que l’on pouvait logiquement penser à une réaction d’orgueil des favoris au titre, c’est l’Australie qui a encore élevé son niveau de jeu, empêchant leurs adversaires de recoller (22-31). Libéré offensivement, Dante Exum a collé dix points à 4/4 sur la truffe d’Américains déconfits devant la capacité des Boomers à se sacrifier les uns pour les autres pour empêcher Team USA de se créer le moindre tir ouvert (0/9 à trois points). Et cela n’a pas loupé : furieux, Gregg Popovich a arrêté le jeu pour reprendre son équipe, qui a compté jusqu’à 15 unités de retard (26-41). Le tournant, car la réussite a fini par fuir l’Australie. Une aubaine pour Kevin Durant (15 pts avant la pause) et Devin Booker (7 pts à 2/4), qui ont réussi un run de 16-4 pour recoller au score au meilleur des moments : juste avant de retourner aux vestiaires (42-45).

Team USA se reprend

Un 12-0 pour recommencer, et le match a été plié. Décidément inarrêtable depuis le début de cette olympiade, Kevin Durant a décidé de mettre un terme au rêve australien dès la reprise, enchaînant un tir à cinq mètres, un one and one et une flèche à trois points pour donner une belle avance à Team USA, qui ne lâchera plus jamais (59-50). Car derrière lui, c’est tout l’effectif américain qui s’est mis au diapason. Et notamment un certain Devin Booker, finaliste NBA avec les Suns, qui s’est libéré pour inscrire 11 points sur la période afin de conclure un troisième quart temps totalement maîtrisé sur le score de 32 à 10 (74-55).

Les dix dernières minutes se sont transformées en balade de santé pour Team USA, qui a terminé le travail en s’amusant devant la non-défense des Australiens, désabusés par cette belle occasion manquée. Zach Lavine (9 pts) et Javale McGee (4 pts), parfaitement lancés par Jrue Holiday (11 pts, 8 passes) ont fait le spectacle sur le parquet de la Super Arena de Saitama pour mettre un terme à une nouvelle rencontre dominée par les Etats-Unis lors de la seule deuxième mi-temps (97-78).

En finale, Team USA tentera de remporter son 16e titre olympique, le quatrième consécutif, face au gagnant de l’autre demi-finale, qui opposera l’équipe de France à la Slovénie du prodige Luka Doncic plus tard dans la journée (13h00). De son côté, l’Australie, qui a terminé quatre fois au pied du podium des JO, attendra patiemment le perdant pour s’octroyer la première médaille de son histoire.

