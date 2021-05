Tokyo 2020

Le pivot Rudy Gobert, l'ailier Nicolas Batum, l'arrière Evan Fournier, en lice en playoffs NBA, font partie de la liste de douze joueurs appelés jeudi par Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe de France de basket, pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo. L'ailier Timothé Luwawu-Cabarrot et le meneur-arrière Frank Ntilikina, évoluant également dans la ligue nord-américaine, l'arrière Nando De Colo, les meneurs Thomas Heurtel et Andrew Albicy, les pivots Vincent Poirier et Moustapha Fall, les ailiers forts Amath Mbaye et Guerschon Yabusele complètent le groupe des Bleus, qui auront notamment les Etats-Unis pour rival dans la phase de groupe du tournoi (25 juillet-7 août).

