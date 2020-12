Biathlon

Hochfilzen - Le résumé de la poursuite avec la victoire de Tiril Eckhoff devant les soeurs Öberg

COUPE DU MONDE - Tiril Eckhoff est insatiable. Vainqueur du sprint, la Norvégienne a également remporté la poursuite après une superbe course, terminée à 19/20, samedi en Autriche. Elle a devancé Hanna Öberg et Elvira Öberg, les deux soeurs qui partagent le podium. Revivez la course en vidéo.

00:03:11, 91 vues, il y a 2 heures