La fête ne pouvait pas mieux se terminer pour l'équipe de France ! Pour la dernière course de la semaine au Grand-Bornand, devant plus de 20 000 spectateurs, les Bleus ont fait le doublé sur une mass start qui restera dans la légende. Auteur d'une course d'anthologie, seul en tête dès le 2e tour, Emilien Jacquelin s'est imposé avec le drapeau tricolore à la main, trois secondes devant Quentin Fillon-Maillet, qui pouvait également brandir le poing.

Comble du bonheur pour le biathlon français, il n'y a plus un mais deux de ses représentants en tête du classement général. Jacquelin (1er, 371 pts) et Fillon-Maillet (2e, 369 pts) planent désormais ensemble sur la Coupe du monde. Pour les Bleus, c'est Noël avant l'heure.

Le panache de Jacquelin

Mais quelle mouche a piqué Emilien Jacquelin ? Sans doute celle de la frustration, de la revanche à prendre, au lendemain d'une poursuite qui lui a laissé des regrets immenses. L'Isérois avait laissé passer une opportunité en or de prendre le dossard jaune en manquant la moitié de ses cibles sur le tir debout. L'orgueil était méchamment piqué. Et Jacquelin a réagi en champion. Après un premier tir parfait, le double champion du monde en titre de la poursuite, également cycliste dans ses jeunes années, a attaqué sur la piste tel un grimpeur sur un col du Tour de France.

Il fallait avoir la caisse et une sacrée dose de panache pour se lancer dans une aventure pareille. L'écart a rapidement dépassé la barre des 10 secondes sur la meute des poursuivants. Il est resté au-delà à l'issue du deuxième tir couché, encore parfait. Tout était à refaire après le 3e tir, le premier debout, marqué par une faute du Français, la seule de sa journée. Mais Jacquelin avait encore de la ressource. Felix Leitner, sorti dans ses skis, a dû se résoudre à le laisser filer dans le 4e tour. Lorsque le nouveau dossard jaune s'est présenté pour le tir debout, il avait ainsi 6" d'avance sur l'Autrichien et un groupe de contre mené par Fillon-Maillet, revenu de nulle part après deux fautes sur ses tirs couchés.

