Biathlon

Julia Simon sur le changement de coach : "Avec Fred (Jean), au bout de huit ans, il y avait une sorte de routine"

COUPE DU MONDE - "On passe d’une très bonne personne (Frédéric Jean, ndlr) à une autre (Cyril Burdet)." Julia Simon nous avait expliqué avant le début de saison en quoi le changement de coach de l’équipe de France dames pouvait être, à ses yeux, bénéfique. C’est une évolution et non une révolution. Et cela porte ses fruits, après deux étapes. Simon est en jaune avant les épreuves au Grand-Bornand.

00:03:03, il y a 25 minutes