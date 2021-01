Lisa Theresa Hauser n’en finit plus de surprendre. Révélation d’Oberhof avec trois premiers podiums en carrière (3e des deux sprints et de la poursuite), l’Autrichienne a remporté sa première victoire ce jeudi en dominant le 15km d’Antholz-Anterselva. Malgré un 19 sur 20, elle s’impose avec 44 secondes d’avance sur l’Ukrainienne Yuliia Dzhima (20/20). En tête avant le dernier tir, Anais Chevalier-Bouchet (19/20) termine 3e et signe son deuxième podium de la saison après sa 2e place lors du sprint de Kontiolahti.