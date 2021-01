Johannes Boe a frappé du poing sur la table. Auteur de son plus mauvais résultat sur l'individuel vendredi, battu au sprint par Emilien Jacquelin samedi sur le relais, le leader du classement général a écrasé la mass start d'Anterselva ce dimanche. Parti en solitaire dès la troisième boucle, Johanne Boe a signé un 19/20. Il devance Quentin Fillon Maillet (2e, +26"6) , auteur d'un nouveau podium, et Jakov Fak (3e, +24"9).

On a senti à la manière dont il s'est couché pour le premier tir que Johannes Boe était remonté aujourd'hui. Enfin précis à la carabine, le Norvégien a attendu la troisième boucle pour dynamiter la course. Boe a placé une accélération impressionnante qui a laissé sur place de nombreux coureurs, dont Sturla Holm Laegreid. Prenant vite dix secondes d'avance sur ses poursuivants, Johannes Boe n'a pas été rejoint. Grâce à son 19/20, le Norvégien a remis les pendules à l'heure, et repris 64 points d'avance sur Laegreid (13e) au classement général.