Prime à l’irrégularité ? C’est une drôle de règle qui fait régulièrement jaser dans le microcosme du biathlon. Et dans quelques semaines, elle pourrait le faire plus encore. En cette saison qui risque d’être perturbée par la crise sanitaire due au coronavirus, l’IBU a décrété que les quatre (et non seulement les deux) moins bons résultats de chaque biathlète lui seront ôtés en fin d’exercice. Cela à condition que 17 courses individuelles soient disputées. Après 19 rounds sur 26, c’est donc acté.