L'Allemagne renverse l'Italie, les Bleues sur le podium

Des températures polaires, de la glace plutôt que de la neige... Les courses à Canmore (Canada) sont particulièrement rudes cette semaine. Le relais féminin l'a prouvé puisqu'on pensait l'Italie bien partie pour remporter son deuxième relais de la saison après Hochfilzen, mais c'est Dorothea Wierer, pourtant leader du classement général de la Coupe du monde, qui a hypothéqué les chances de son pays en craquant sur les skis. L'Allemagne, composé de Hinz, Hildebrand, Hermann et Dahlmeier, n'en demandait pas tant et s'offre sa première victoire de la saison. La France, victorieuse à Ruhpolding, termine troisième derrière la Norvège, grâce à une superbe Julia Simon sur le dernier relais.

L'équipe de France, composée de Anaïs Chevalier, Justine Braisaz, Anaïs Bescond et donc Simon, a navigué entre la deuxième et la quatrième place toute la course. Troisième après le premier relais, celui de Chevalier, les Bleues sont remontées à la deuxième place grâce à un bon passage, et une seule pioche, de Braisaz.

Devant, l'Italie se promenait jusqu'à ce que Denise Hermann ne croque Dorothe Wierer sur les skis pour s'envoler. Derrière, la bagarre faisait rage entre la France, la Norvège, l'Estonie et l'Italie pour le podium. Grâce à un dernier tir canon, Simon a cru un temps tenir la deuxième place mais elle a été doublée dans le dernier tour. L'Italie, qui a totalement sombré en fin de course, termine 4e.