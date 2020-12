Un seul podium après quatre courses, une première depuis 2016

Non, Martin Fourcade n'était pas seul, loin de là. Et les chiffres le prouvent ! Depuis 2016, les Bleus ramenaient habituellement de nombreux podiums des deux premiers weekends. Même en enlevant le Catalan de l'équation, l'équipe de France avait toujours glané au moins deux podiums lors des quatre premières courses : Desthieux (2 fois), Fillon Maillet et Jacquelin en 2019, Guigonnat et Fillon Maillet en 2018 et enfin ce dernier (2 fois) en 2017. C'est dire si l'unique podium de Fabien Claude, sur la poursuite samedi dernier, est un maigre bilan.

Kontiolahti Claude : "Je n'avais qu'une envie, dépasser Johannes Boe" 05/12/2020 À 15:44

Pire, jamais depuis 2016, date du dernier zéro pointé sur les quatre premières épreuves, la France n'avait dû attendre si longtemps pour débloquer son compteur de podium (toujours en évacuant les résultats de Fourcade). Ce fut le cas lors de la deuxième course l'an dernier et en 2018 et même dès la première en 2017. La deuxième place de Claude est intervenue le weekend dernier sur la quatrième. Une longue attente mais un compteur débloqué pour un déclic ?

L'accélération parfaite pour s'offrir la 2e place : comment Claude a déposé l'ogre Boe

Aucun Français dans le top 5 du général

Le corollaire de ce début de saison moyen, c'est qu'aucun français n'est dans le coup pour le gros globe du classement général. Après quatre courses, l'inévitable Johannes Boe occupe la tête devant Sebastian Samuelsson et Jakov Fak. Il faut descendre au huitième rang pour trouver Quentin Fillon Maillet et ses 123 points, soit déjà 87 de retard sur le Norvégien. Un gouffre immense et l'assurance, déjà, de ne pas pouvoir viser un succès sur le général cette saison. C'était pourtant l'objectif d'un Fillon Maillet, deux fois troisième en 2019 et 2020.

C'est d'autant plus dommageable que Johannes Boe semblait presque prenable cette saison. Vainqueur à une seule reprise, il profite néanmoins de sa régularité (quatre podiums en autant de courses) pour caracoler en tête avec 35 points d'avance sur Samuelsson. A la même époque l'an dernier, le cadet des Boe comptait déjà trois victoires et seul un congé paternité allait le freiner dans une saison exceptionnelle. Si Fillon Maillet pointe au 8e rang, les autres tricolores sont plus loin : Desthieux 14e, Jacquelin 15e, Claude 17e et Guigonnat 22e.

La France, 4e au classement des nations

Voilà quatre saisons consécutives que l'équipe de France termine à la deuxième place du classement des nations. Bien sûr, Martin Fourcade y était pour beaucoup mais ce qui a toujours fait la force des Bleus, c'est le collectif. De Fillon Maillet à Guigonnat en passant par Desthieux, Claude ou Jacquelin, tous sont déjà montés sur un podium de Coupe du monde et tous peuvent légitimement croire en leurs chances de victoire au départ de chaque épreuve.

Les frères Boe offrent la victoire à la Norvège : les temps forts du relais

Oui mais cette année, on l'a vu, le collectif est en berne et le relais de Kontiolahti (8e à près de deux minutes de la Norvège) l'a prouvé. C'est seulement la cinquième fois en trois ans (soit 17 courses) que le relais tricolore termine au-delà du top 5. C'est la preuve que quelque chose ne va pas.

Le tir, un compteur débloqué : des motifs d'espoir existent

"Mon podium va faire du bien à tout le monde. On sait comment une mauvaise spirale peut s'installer. On a un statut à tenir et je ne veux pas m'arrêter là", disait Fabien Claude après son podium. "On est là, pas loin. Il manque des petits réglages, au tir, sur les skis, on sera là. Faites-nous confiance", abondait de son côté Antonin Guigonnat. Ce podium de Fabien Claude, couplé aux belles remontées de Quentin Fillon Maillet (de 30e à 10e) et d'Emilien Jacquelin (de 39e à 8e) sur la poursuite, peut-il lancer les Bleus ?

Sans doute, puisque si Guigonnat évoque des réglages à faire au tir ou sur les skis, c'est surtout sur ces derniers que les Bleus peinent en ce début de saison. Les chiffres des biathlètes tricolores derrière la carabine sont bons puisque ce dernier est à 88% (contre 83 en 2019), Fillon Maillet à 90% (86 en 2019), Jacquelin à 85% (comme en 2019) et Desthieux à 86% (84 la saison dernière). Le seul Fabien Claude voit son pourcentage baisser (de 79 à 77) mais il est pénalisé par son 13/20 inaugural lors de l'individuel et est monté sur le podium sur la poursuite.

Un petit retard à l'allumage sur la pure condition physique n'aurait rien d'étonnant puisque les Bleus n'ont pas pu se rendre en stage en Norvège début novembre comme prévu. Les adversaires scandinaves des Bleus ont eux pu s'entraîner sur une neige fraîche. C'est un petit rien qui peut faire une énorme différence sur les premiers week-ends. La poursuite a prouvé que les successeurs de Fourcade montaient en puissance. A eux de le prouver ce week-end à Hochfilzen.

Biathlon Chevalier : "Je suis impatiente de me tester sur cette piste !" IL Y A 5 HEURES