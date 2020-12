Son premier podium en Coupe du monde avait ému les observateurs. Deux jours après le décès de son père dans un tragique accident, Fabien Claude avait terminé troisième de la poursuite de Pokljuka en janvier. Le Vosgien lui a encore rendu hommage au passage de la ligne à Kontiolahti, tendant son doigt vers le ciel. Cette fois-ci ce n'est pas derrière mais devant Johannes Boe qu'il a coupé la ligne. Et ce n'est pas à la troisième mais à la deuxième position. Une superbe performance qu'il doit à un dernier tour canon et qui ouvre le compteur de l'équipe de France masculine.

L'accélération parfaite pour s'offrir la 2e place : comment Claude a déposé l'ogre Boe

"La poursuite, ça me va bien. On se pose moins de questions, on enchaîne en flux tendu", a détaillé le dauphin de Samuelsson au micro de La Chaîne L'Equipe. Le flux tendu, le match avec les autres, Fabien Claude aime ça. "Quand je suis sorti du dernier tir avec Johannes Boe et que j'ai vu que je jouais le podium, c'est là que j'ai pris conscience du truc et je me suis dit que ça allait être un combat de guerrier et que j'allais souffrir. Je suis content d'avoir gagné ce combat", souriait encore le premier Français sur un podium cette saison.

Plus je m'économisais, et plus je savais que j'aurais la patate quand il faudrait en mettre

A l'entame de ce dernier tour, alors que Samuelsson avait course gagnée, ils étaient trois pour deux places sur la "boîte". Deux Norvégiens, Boe et Laegreid, vainqueurs cette saison, et un Français. Claude savait qu'il pouvait avoir l'avantage sur les skis mais pour ça, il fallait la jouer parfaitement. "Je n'avais qu'une envie, c'était de doubler Johannes. Je ne voulais pas que la fougue prenne le pas. Plus je m'économisais dans le dernier tour, et plus je savais que j'aurais la patate quand il faudrait en mettre", remet-il.

C'est ce qu'il a fait, restant dans le sillage des Norvégiens avant de les déposer dans la dernière bosse. "Sur un effort d'une minute, une minute trente, je peux rivaliser et même battre Boe", poursuit Claude. Je ne voulais pas partir dans la bosse, juste aller à mon rythme, ne pas être gêné. Quand j'ai vu que je montais plus vite, je me suis dit : 'j'y vais'." Et personne n'a pu le suivre. Ne restait plus qu'à savourer : "Je suis très content de me prouver à moi-même que j'en suis capable. J'ai fait un très mauvais début de compétition et je ne voulais pas que cela n'impacte en termes de confiance."

Un podium pour lancer les Bleus ?

Ce podium, le premier de l'équipe de France masculine après celui d'Anaïs Chevalier pour les Bleues sur le sprint jeudi, va libérer tout le monde. Le leader de l'équipe, Quentin Fillon Maillet a tenu à rendre hommage à son coéquipier : "je suis content pour lui, il l'a fait avec la manière". "C'est ce qu'on a envie de faire, abonde Antonin Guigonnat. On n'est là, pas loin. Il manque des petits réglages, au tir, sur les skis, on sera là. Faites-nous confiance".

L'homme du jour souhaite aussi que ce podium puisse lancer ses partenaires vers de meilleurs résultats alors que Quentin Fillon Maillet (30e au départ, 10e à l'arrivée) et plus encore Emilien Jacquelin (39e et 8e sur la ligne) ont réussi une superbe remontée : "Mon podium va faire du bien à tout le monde. On sait comment une mauvaise spirale peut s'installer. On a un statut à tenir et je ne veux pas m'arrêter là."

