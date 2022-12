Biathlon

Denise Herrmann-Wick remporte le sprint après une course parfaitement menée

HOCHFILZEN - L'allemande Denise Herrmann-Wick a remporté le sprint en Autriche ce jeudi, après une course parfaitement menée. Impeccable au tir avec un 10/10 et impressionnante sur les skis, Herrmann-Wick réalise une belle opération et prend les commandes du classement général du sprint. La française Julia Simon finit sur le podium. Revivez son arrivée en vidéo.

00:00:16, il y a 25 minutes