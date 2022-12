Biathlon

HOCHFILZEN - Une cible raté, deux pioches : comment Fillon-Maillet a perdu le podium du relais

COUPE DU MONDE DE BIATHLON - En difficulté sur ce début de saison, Quentin Fillon-Maillet ne s'est pas rassuré sur le relais hommes de Hochfilzen. Dernier relayeur, et en course pour le podium avec les Suédois et les Allemands, le tenant du titre du gros globe s'est fait distancé après un tir couché délicat. Revivez en vidéo ce moment où la place des Bleus sur la boîte s'est jouée.

00:01:07, il y a 11 minutes