Les Jeux Olympiques auront décidément fait du bien à Tiril Eckhoff. La Norvégienne a retrouvé son meilleur niveau et vient de gagner ce vendredi le sprint d’Holmenkollen, son deuxième succès de l’hiver, le deuxième depuis son retour de Pékin. Malgré une faute sur le debout, Eckhoff a devancé l’Autrichienne Lisa Theresa Hauser (+ 7’’0) et sa compatriote Marte Olsbu Roiseland (+ 9’’4), qui s’offre le petit globe du sprint. Deux Françaises accrochent le top 10 : Anaïs Chevalier-Bouchet (5e) et Chloé Chevalier (10e).

