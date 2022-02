Biathlon

JO Pékin 2022 - "C’était vraiment la consécration" : Les parents de Fillon Maillet ont savouré la razzia de "QFM"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Durant cette quinzaine, Eurosport était au plus près des familles et amis des athlètes à Chamonix. A cette occasion, nous avons rencontré les parents de Quentin Fillon Maillet, Laurent et Hélène, avec qui nous avons pu revivre ces Jeux Olympiques et les cinq médailles remportées par leur fils, un des athlètes de ces JO de Pékin. Séquence émotions garanties.

00:02:56, il y a 3 heures