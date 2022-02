Biathlon

JO Pékin 2022 - Le résumé de l’individuel de Quentin Fillon Maillet, champion olympique

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER - Il tient sa plus grande victoire. Quentin Fillon Maillet a remporté l’individuel des JO de Pékin 2022, mardi 8 février, à Zhangjiakou. Un début de course idéal, un milieu plus compliqué, avec deux fautes au tir, puis une fin d'épreuve géniale, que ce soit face aux cibles ou sur la piste : voici le résumé vidéo de la glorieuse performance du biathlète français de 29 ans.

00:02:48, Hier à 10:43