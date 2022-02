Biathlon

JO PEKIN 2022 - Zatis et Kalvin découvrent... le biathlon avec Martin Fourcade

JEUX OLYMPIQUES - Pendant les JO de Pékin 2022, Eurosport s'associe avec les humoristes Zatis et Kalvin. Ils partageront leur regard décalé pendant les JO. Avant les Jeux, Zatis et Kalvin commentent à leur façon trois grands moments qui nous ont fait vibrer. Troisième et dernier opus: la médaille d'or de Martin Fourcade à la mass-start à Pyeongchang en 2018 et son finish légendaire face à Schempp.

00:02:39, il y a 32 minutes