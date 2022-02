Biathlon

VIDEO - JO Pékin 2022 - Braisaz-Bouchet en mode Lucky Luke, Eckhoff et Roeiseland tétanisées : Le tir qui a tout changé

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Sur cette mass-start féminine, tout s'est joué sur le 1er tir debout. Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roeiseland butent et Justine Braisaz-Bouchet, qui était en retrait signe un 5/5 pour se replacer et sortir en tête. Etincelante sur les skis, la Française sème ensuite ses poursuivantes. Suivez l'intégralité des Jeux Olympiques de Pékin sur Eurosport.

00:02:09, il y a 3 heures