Biathlon

10/10 au tir et un 6e sacre cet hiver : les temps forts de la victoire de Fillon Maillet

Biathlon - Quentin Fillon Maillet se rapproche de plus en plus du gros globe. Troisième temps sur les skis, le Français a profité d'un sans-faute au tir pour s'offrir un 6e sacre cet hiver lors du sprint de Kontiolahti. De quoi prendre un peu plus le large au général devant son compatriote Emilien Jacquelin, 6e aujourd'hui. Revivez les temps forts de sa course en vidéo.

00:02:58, il y a 25 minutes