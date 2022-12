Biathlon

Coupe du monde Kontiolahti | Les Bleus troisièmes derrière la Norvège et l'Allemagne : les temps forts

KONTIOLAHTI - Eric Perrot, Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet ont mené le relais français du 4x7,5 km à la troisième place de la première épreuve collective de Coupe du monde de la saison. Après l'excellente prestation de Perrot en ouverture, Claude a eu plus de mal, mais Jacquelin et Fillon-Maillet ont assuré l'accessit, derrière la Norvège et l'Allemagne.

00:03:49, il y a 22 minutes