Le timing pouvait difficilement être plus mauvais. Samedi à Anterselva, le Russe Alexander Loginov a remporté son premier titre mondial, en gagnant le sprint devant les Français Quentin Fillon Maillet et Martin Fourcade, dans un contexte particulier. Le biathlon russe est en effet sous le feu des projecteurs pour de mauvaises raisons depuis quelques heures, notamment du fait du retrait pour dopage d’un titre olympique à Evgeny Ustyugov. Le succès de Loginov est d’autant plus controversé qu’il a, il y a quelques années, lui-même été suspendu pour un contrôle positif à l’EPO (2014-2016).

Dans ce contexte particulier, Loginov a évité les micros en zone mixte. Ce qui n’a pas été du goût de Johannes Boe. Le champion du monde sortant de l'exercice l’a exprimé auprès de la Chaîne L’Equipe : "C’est très embarrassant que Loginov ne s’arrête pas pour parler aux médias après un titre mondial. Ce n’est pas respectueux." Puis Boe en a ajouté une couche, sur un Loginov qui a la réputation d’être peu apprécié sur le circuit : "Je pense que ce n’est pas digne d’un champion du monde (…) Je ne trouve pas cela très intelligent de sa part, mais il a déjà fait d’autres choses pas très intelligentes."

Vidéo - Fillon Maillet s'en veut : "Sans cette faute, la victoire était facile" 01:47

Fourcade : "Tout le monde connaît mon avis sur Loginov"

Interrogé à ce sujet, également par nos confrères de L’Equipe, Martin Fourcade a été moins véhément que le tenant du gros globe de cristal : "Je ne vais pas tendre le bâton pour me faire battre, tout le monde connaît mon avis sur Loginov (qu’il a critiqué par le passé, ndlr), je l’ai donné à plusieurs reprises, je ne le ferai pas aujourd’hui parce que je n’ai pas envie de rentrer dans le jeu médiatique." Une pirouette complétée par une référence à l’actualité : "Je vais donc essayer d’être langue de bois, les élections municipales se rapprochent, il faut commencer à s’habituer."

Fourcade a tout de même estimé "triste qu’un champion du monde ne s’exprime pas." Ajoutant : "Pour sa défense, c’est un contexte un peu compliqué" au sujet du timing précédemment évoqué. Quant aux répercussions que pourraient avoir d’autres destitutions de Ustyugov sur son palmarès, Fourcade a conclu : "J’ai une chance inouïe - cela peut paraitre prétentieux mais il ne faut pas le prendre dans ce sens-là -, un sixième titre olympique ne changera pas ma vie ni ma carrière (il avait terminé 2e de la mass start des JO 2010 derrière Ustyugov, ndlr). Donc s’il est à moi, je le prendrai avec grand plaisir et j’en apprécierai toute la valeur… mais je suis heureux que cette réattribution ne compte pas beaucoup pour moi. Ce n’est pas le cas pour tous les athlètes et c’est avant tout à eux que je pense."