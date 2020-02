C’est la question que l’on se pose toujours avec Martin Fourcade. Peut-il se satisfaire d’autre chose que de la victoire ? Le septuple vainqueur du gros globe de cristal, dix fois titré sur des courses individuelles aux Mondiaux et quintuple champion olympique, a répondu par l’affirmative, samedi, après sa troisième place lors du sprint des Championnats du monde d’Anterselva. Il s’est présenté en zone mixte battu, par son compatriote Quentin Fillon Maillet (2e) et le Russe Alexander Loginov (1er), mais heureux.

"Ce n’est ‘qu'une' médaille de bronze au regard de mon palmarès, a commencé par dire le Catalan au micro de la Chaîne L’Equipe. Mais elle fait énormément de bien. J’ai appris avec les années à apprécier." En se retournant sur l’ensemble de sa carrière, cela ne compte pas tant que cela. Mais en zyeutant une saison en arrière, c’est une autre histoire. "L'an dernier, je reviens spécialement aux Mondiaux (après avoir fait l’impasse sur la tournée nord-américaine, ndlr) et je termine à ‘un rien’ d’une médaille sur le sprint : 6e (à 16 secondes du podium, mais avec un sans faute au tir qui laissait espérer mieux). Je n’ai pas réussi à rebondir et à me remotiver."

Le prologue des Championnats du monde 2019 avait été décevant pour Fourcade, lançant une compétition ratée. Celle-ci débute donc, à titre individuel, par un grand sourire, comme le biathlète français de 31 ans l’a ressassé : "Je venais chercher une médaille – alors bien sûr on rêve du titre, on rêve qu’elle soit en or – mais j’ai tellement souffert l’an dernier que cette médaille a le goût de l’or." Le couplet habituellement fredonné par les jeunes loups vaut cette fois pour un vieux briscard : Fourcade ne repartira pas d’Italie "fanny" et cela peut le libérer. En ligne de mire : le record de onze sacres en solo, détenu par Ole Einar Bjoerndalen.

Le double podium du jour pourra-t-il aussi libérer la délégation française, qui avait débuté ces Mondiaux par deux camouflets (relais mixte et sprint dames sans breloque) ? "Que ce soit les courses des hommes ou des femmes, on parle d’équipe de France. Et cela a été une entame de championnats un peu compliquée pour nous… détaille Fourcade. On voyait les Norvégiens sortir les feux d’artifice et manger les gâteaux le soir au repas, je pense que cela nous a tous un peu piqués. Aujourd’hui (ce samedi), on montre qu’on est prêt."

Un enthousiasme qui n’est pas entamé, selon Fourcade, par le fait d’être devancé par Fillon Maillet, qui plus est dangereux dans la course au gros globe de cristal : "C’est parfois frustrant de se faire battre par un coéquipier. Mais c’est aussi tellement de bonheur de savoir qu’on a construit cette réussite ensemble sur ces deux dernières années." Dimanche sur la poursuite, cette dualité sera encore d’actualité. Fillon Maillet, fort du meilleur temps de ski ce samedi (contre le 7e pour son compatriote et aîné), partira avec seulement 7 secondes de retard sur Loginov. Fourcade s’élancera quant à lui à 20 secondes de la tête, juste devant les frères Boe. Et sans doute avec l'ambition de décrocher une médaille non seulement au goût, mais surtout de la couleur de l’or.