Il fallait bien ça pour priver d'or l'équipe de France. Parfait au tir et très solide sur les skis, Alexander Loginov s'est offert le premier titre de sa carrière en remportant, samedi, le sprint 10km des Mondiaux d'Antholz-Anterselva. Le Russe de 28 ans a devancé les Français Quentin Fillon-Maillet (+ 6''5) et Martin Fourcade (+ 19'5), qui ont longtemps cru au doublé. Les Bleus se consolent avec les premières médailles tricolores de ces Championnats du monde. Pourtant bien parti, Johannes Boe a explosé sur les skis dans le dernier tour et a dû se contenter de la 5e place (+ 23''9), juste devant un autre Français, Emilien Jacquelin (+ 29''8).

