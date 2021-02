Le coureur suédois Sebastian Samuelsson a aussi critiqué le comportement du Dauphinois , affirmant qu'il ne ferait " jamais cela ", précisant même : "Aux Mondiaux nous devons respecter les courses et toujours se donner à fond ", tandis que le Norvégien Vetle Sjastad Christiansen a quant à lui remis en cause la mentalité française en général : " C'est un comportement typiquement français, dès qu'ils ne peuvent plus jouer la gagne, ils arrêtent tout ."

Invité à réagir à ces déclarations sur la page Facebook du média français, Jacquelin n'a pas mâché ses mots et a assumé son comportement dérangeant : "Mon comportement n'a gêné personne, mes émotions et les motivations qui me poussent chaque jour à m'entrainer et à faire du haut niveau sont sûrement bien différentes des Scandinaves. Mais leurs réflexions sont à l'image de leurs courses. Sans passion.Désolé de vivre les courses, désolé de courir avec le coeur, et non avec la raison. On règlera ça sur la piste".