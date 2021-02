Alors que la Coupe du monde tient déjà toutes ses promesses, malgré la pandémie de coronavirus, les Mondiaux de Pokljuka s'annoncent déjà très excitants. Les Championnats du monde sont à suivre sur Eurosport. L'événement sera commenté par Gilles della Posta, accompagné de Sandrine Bailly et Florence Baverel ainsi que de Loïs Habert, sur site. Pour vous abonner, profitez de notre offre exceptionnelle à 0,99 euro pour le premier mois .

Malgré le départ à la retraite de Martin Fourcade, l'équipe de France a continué sa moisson de bons résultats et sera encore en haut de l'affiche en Slovénie. Chez les hommes, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Fabien Claude et Antonin Guigonnat seront les représentants tricolores. Chez les dames, Anaïs, Chloé Chevalier, Julia Simon, Justine Braisaz et Anaïs Bescond tenteront de tirer leur épingle du jeu, comme sur le circuit de la Coupe du monde.