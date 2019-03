Malade, elle avait déclaré forfait pour le relais féminin samedi. Visiblement, Dorothea Wierer est parfaitement rétablie. Avec un superbe 18/20 au tir, l'Italienne a remporté dimanche son premier titre de championne du monde en s'imposant sur la mass start aux Championnats du monde d'Östersund (Suède). Elle devance la Russe Ekaterina Yurlova et l'Allemande Denise Herrmann. Déception pour les deux Françaises engagées : Justine Braisaz termine 15e à 1'50, Célia Aymonier 20e à 2'19.

Première pour Wierer

Pour cette dernière épreuve féminine, il était écrit que la championne du monde serait celle qui parviendrait le mieux à tirer entre les bourrasques de vent et la neige imposante qui tombait sur le pas de tir. A ce jeu-là, c'est bien l'Italienne, supersonique au tir malgré deux erreurs sur son dernier debout, qui s'en est le mieux sortie pour s'adjuger son premier titre de championne du monde à 28 ans. C'est sa troisième médaille à Östersund après l'argent en relais mixte simple et le bronze en relais mixte.

Derrière, c'est Ekaterina Yurlova (2e à 4''9), longtemps distancée d'une trentaine de secondes mais seulement deux fautes au tir, qui a ravi la médaille d'argent. Et il ne fallait pas beaucoup plus que les 12,5 km prévus pour qu'elle voit sa deuxième place menacée par la troisième Denise Herrmann (3e à 15''4), exceptionnelle à ski mais auteure de quatre fautes. Les autres favorites Laura Dahlmeier (6e à 1'03) Marte Olsbu Røiseland (7e à 1'10) et Lisa Vittozzi (8e à 1'11) n'ont, elles, jamais pu jouer la gagne.

Maigre bilan pour les Françaises

Pour les deux Françaises Justine Braisaz (15e à 1'50) et Célia Aymonier (20e à 2'19), six fautes chacune, le podium s'est rapidement éloigné malgré un bon finish de la première. Il était sans doute temps que la semaine se termine pour les Françaises, qui repartiront d'Östersund avec une seule médaille, celle en bronze de Braisaz sur l'individuel.