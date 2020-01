"Je suis heureux de cette victoire et de la manière avec laquelle j'attaque l'année", s'exprimait-il dès l'arrivée de la course au micro de la chaîne L'Equipe. Il faut dire que la manière est idéale. En l'absence du Norvégien Johannes Boe, qui préfère rester en famille pendant ce mois de janvier à la suite de la naissance de son fils, Martin Fourcade avait une bonne opération à réaliser ce week-end à Oberhof. Et le Français l'a fait à la perfection. En trois jours, il s'est offert plus de victoires (2) que depuis le début de la saison (1) et a profité d'un Tarjei Boe passé à côté (26e et 27e) pour s'emparer des commandes du classement général de la Coupe du monde. Avec la manière qui plus est.

Vidéo - Le roi Fourcade est bien de retour : sa démonstration en solo sur la mass start 02:51

Pourtant pas forcément en confiance après un exercice 2018-2019 très délicat et un début de saison en dents de scie, le Catalan s'est parfaitement joué des conditions climatiques, rendues compliquées avec le vent important qui soufflait sur Oberhof, pour mieux faire parler ses qualités – retrouvées – sur les skis. "J'ai un peu tremblé sur le dernier tir à cause du vent, explique-t-il. J'ai pris beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, je me battais pour reprendre le dossard jaune et ça ne se fait pas en étant caché au milieu du peloton. Je me sentais fort et je devais prendre mes responsabilités et ne pas laisser rentrer les gars qui étaient derrière et qui avaient commis des erreurs. Et ça a payé".

" Continuer à maitriser le plus longtemps possible "

Très lucide et appliqué sur le pas de tir pour ne commettre que deux fautes, Martin Fourcade aura été en tête du début à la fin de mass start ce dimanche, n'hésitant jamais à mener les groupes dont il faisait partie. L'attitude d'un vrai patron, digne du Martin Fourcade d'il y a deux ans, qui archi-dominait le biathlon mondial. Une attitude inconnue jusqu’ici, même lors de l'individuel d'Östersund en décembre, son premier succès de la saison. "C'était ma volonté de faire une course où je ne me cachais pas, où j'assumais ce que j'avais à faire, avoue le Français. J'avais déjà retrouvé la victoire (à Östersund) et la sensation d'aller vite sur les skis, mais je ne savais pas si j'allais retrouver un jour cette sensation de maîtriser une course. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai été dans ce costume et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible". Vu l'écart entre lui et les autres, c'est bien possible.

Après son succès sur le sprint vendredi, Fourcade avait l'occasion sur la mass start de s'emparer de la tête du général de la Coupe du monde, à condition de s'imposer et que Tarjei Boe ne soit pas sur le podium. Deux choses qui ont rapidement pris forme : "Ce serait mentir que de dire que je n'y ai pas pensé toute la course", avoue d'ailleurs le Français. Vu sa forme sur les skis, il avait largement le temps pour ça. Si le Catalan continue d'évoluer à ce niveau-là à Ruhpolding et Pokljuka, lors des quatre épreuves restantes en janvier, il pourrait bien l'accrocher encore un long moment. Et pourquoi s'offrir un huitième gros globe de cristal en fin de saison.