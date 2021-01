Biathlon

Oberhof - Un dernier tour canon pour Eckhoff, les Bleues frustrées : les temps fort du sprint

OBERHOF - Tiril Eckohff est intouchable. Même avec une faute, la Norvégienne a remporté le sprint ce jeudi en Allemagne. Un dernier tout canon et elle a devancé Dorothea Wierer et Lisa Theresa Hauser. Les Françaises, Justine Braisaz-Bouchet et Anaïs Chevalier-Bouchet, prenne les 4e et 5e places. Le résumé de la course en vidéo.

00:04:14, 59 vues, il y a 24 minutes