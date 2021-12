Les Bleus prennent goût au podium ! Sans doute inspirés par le doublé des filles sur la poursuite plus tôt dans la journée, les relayeurs de l’équipe de France ont accroché la deuxième place samedi lors du relais (4x7,5 km) d’Östersund. Le quatuor tricolore (+ 11’’, 0+8) emmené par Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet a soufflé in extremis la deuxième place à la Russie, finalement troisième (+ 45’’, 1+9). Mais une fois de plus, c’est la Norvège (1e, 0+4) qui a surclassé la concurrence et lancé sa saison sur les mêmes bases que la précédente dans l'exercice.

C'est le lot des contrées du nord, le voile de la nuit plane sur le ciel hivernal dès les prémices de l'après-midi. Un cadre singulier pour les uns, mais familier pour les locaux. Pourtant, s'il y a bien eu un biathlète emprunté face aux projecteurs du stade suédois, c'est bien Peppe Femling, méconnaissable sur les tapis. Le biathlète de Gävle a éteint d'entrée de jeu les velléités du public massé nombreux dans les tribunes. Trois pioches et un tour de pénalité plus tard, l'addition est très salée (47'' de retard). Trop. Et ce malgré un dernier relais de feu de Sebastian Samuelsson qui n'aura pas suffi (7e, + 2'30''). Un candidat déclaré au podium en moins, on pensait l'affaire presque pliée pour le collectif tricolore, mais la Russie et l'Ukraine, longtemps cliniques face aux cibles, ont fait persister le doute.

