Biathlon

OSTERSUND - Ce fut une poursuite véritablement terrible pour Quentin Fillon Maillet. Parti avec le dossard 3 et des ambitions de victoire, le Français a commis quatre fautes sur ses tirs couchés et reculé dans la hiérarchie. Sa course s'est même transformée en cauchemar quand une chute dans le dernier tir a détruit sa carabine.

00:00:17, il y a une heure