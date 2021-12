Biathlon

Video - Ostersund : Le résumé video de la victoire de Theresa Hauser

OSTERSUND - Après Marketa Davidova et Hanna Oeberg lors des deux premières courses, Theresa Hauser s'est imposée sur le sprint ce jeudi du côté d'Ostersund. L'Autrichienne devance Elvira Oeberg et Hanna Sola. Anaïs Chevalier-Bouchet a une nouvelle fois été la meilleure Française. Voici les meilleurs moments de la course en vidéo sur Eurosport.fr.

00:02:59, il y a 31 minutes