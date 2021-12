Biathlon

VIDEO - Östersund : Un 5/5 supersonique et un grand sourire : le dernier tir sublime de Braisaz-Bouchet

ÖSTERSUND - La France a remporté le premier relais féminin de la saison, ce dimanche en Suède. Dernière relayeuse, Justine Braisaz-Bouchet s'est élancée en tête de course et n'a jamais tremblé. En témoigne son superbe tir debout, lors duquel elle a su allier rapidité et précision. Une fois le 5/5 validé, le large sourire de la Bleue en disait long sur sa satisfaction. Revivez ce tir en vidéo.

