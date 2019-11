Le premier duel entre Martin Fourcade et Johannes Boe attendra encore un peu. Tous deux placés en dernier relayeur du relais mixte d'Ostersund, le Français et le Norvégien pouvaient théoriquement s'affronter directement ce samedi pour le lancement de de la coupe du monde. Une perspective alléchante qui ne s'est jamais réalisée. Car la France est complètement passée à côté de son sujet. Lorsque Fourcade s'est élancé, il avait déjà trois minutes de retard sur une Italie finalement victorieuse devant la Norvège de Boe. Leur premier match aura donc lieu dimanche, avec le premier sprint de l'hiver.

Revivez la course

La France ne pouvait pas débuter plus mal son hiver. Après un relais mixte simple catastrophique (7e place pour Julia Simon et Simon Desthieux), les Bleus ont touché le fond lors du relais mixte traditionnel (9e), une épreuve qu'ils avaient remportée la saison dernière en ouverture à Poklujka. C'est simple : aucune nation n'a plus mal tiré que la France sur cette épreuve (deux tours et 17 pioches). Célia Aymonier a glacé l'ambiance d'entrée. L'ancienne spécialiste du ski de fond a pioché trois fois au coucher avant de tourner à deux reprises au debout. Lorsqu'elle a passé son relais à Anaïs Bescond, la France avait déjà deux minutes de débours.

Vidéo - Malgré le retour de Boe, l'Italie n'a pas laissé échapper la victoire : le résumé du relais mixte 01:39

Quatre pioches pour Fourcade

Sa coéquipière a sombré à son tour, évitant de justesse l'anneau de pénalité sur chacun de ses tirs (6 pioches). Parti avec 3'11'' de retard, Quentin Fillon-Maillet a ensuite limité la casse en ne piochant qu'une fois au coucher avant de signer l'unique tir parfait des Bleus (!). C'était alors le tour de Fourcade. Pour sa reprise sur le circuit coupe du monde, le Français a pioché trois fois sur le coucher (comme Johannes Boe) avant de faire une nouvelle faute sur le debout (une de plus que le Norvégien). Un bilan moyen qui a néanmoins permis aux Bleus de remonter dans le top 10 final (9e à 2'29'').

Martin Fourcade après la mass start à Oestersundle 17 mars 2019Getty Images

En temps de ski, Fourcade a déboursé 38'' sur Boe (sur un total de 13 minutes sur la piste), mais il a été plus rapide que le Norvégien dans le dernier tour (pour 6''). Mais faut-il vraiment tirer des enseignements de ce duel à distance, sachant que l'un jouait la victoire et l'autre un top 10 anecdotique ? Pour avoir une idée réelle du rapport de force entre les deux géants, sans doute faut-il patienter jusqu'à dimanche.

L'Italie, un cavalier seul puis une frayeur

En tête de bout en bout, l'Italie a elle fait la course parfaite. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer et Lukas Hofer (cinq pioches à eux trois) ont mis Dominik Windisch sur orbite. Le Transalpin s'est élancé avec une minute d'avance sur son premier concurrent. Une marge très confortable, sur le papier. Mais Johannes Boe n'étant qu'à 1'07'', un léger suspense pouvait demeurer. Coupable de deux pioches sur chaque tir, Windisch a finalement remis Boe en jeu.

Heureusement pour lui, le vainqueur du gros globe avait fauté trois fois au couché avant de signer un debout parfait. A l'entame du dernier tour, long seulement de deux kilomètres, l'Italien n'avait plus que 12'' d'avance. Il ne fallait plus traîner en route. Et Windisch n'a pas craqué, s'imposant avec quatre secondes de marge sur Boe, qui concluait un relais norvégien composé d'Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff et son grand frère Tarjei Boe. La Suède a complété le podium, à une minute. Bien en amont des Français, dont on attendait un tout autre visage en cette journée d'ouverture de la coupe du monde.