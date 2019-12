Historique ! Après une course complètement folle marquée du sceau tricolore, Martin Fourcade (19/20) s'est imposé en patron sur l'Individuel 20km devant trois de ses coéquipiers. Simon Desthieux (19/20) a échoué à 12 secondes du Catalan, devant Quentin Fillon Maillet (17/20), troisième, avec un excellent temps de ski. Complètement perdu, le numéro 1 mondial Johannes Boe a réalisé une course plus que décevante en termes de glisse, et s'est troué dès son deuxième tir, pour finir à 18/20. Une grosse défaillance en miroir au retour de son grand rival Martin Fourcade, victorieux pour la première fois depuis près d'un an.

Plus d'infos à suivre...