Biathlon

Et si c’était lui, le successeur de Martin Fourcade : Sturla Laegreid, un mimétisme assumé

COUPE DU MONDE - Dauphin de Johannes Boe après 11 courses dont 4 gagnées, Sturla Laegreid n’est déjà plus une surprise. Le Norvégien de 23 ans dit s’être inspiré de Martin Fourcade au tir. Et ça marche : 94% de réussite. Sur les skis aussi, il y a parfois une similitude entre eux, même si le Français était plus dominateur en la matière. Alors, Laegreid est-il le biathlète ultra-complet de demain ?

