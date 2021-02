Biathlon

Un 20km maîtrisé de A à Z : revivez les temps forts de la victoire de Laegreid

MONDIAUX - Sturla Holm Laegreid a remporté son premier titre mondial individuel à l'occasion du 20km ce mercredi à Pokljuka. Revivez les temps forts de la course, marquée par les 20 sur 20 du Norvégien et de l'Allemand Arnd Peiffer, classé 2e. Quentin Fillon-Maillet a lui terminé 4e en devançant Johannes Boe pour six dixièmes.

