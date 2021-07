Tokyo 2020

Les Bleus sont passés à côté de leur finale. Après avoir globalement maitrisé leur sujet toute la journée, les trois Tricolores, Sylvain André, Romain Mahieu et Joris Daudet ont échoué dans la quête de la médaille olympique à Tokyo. Joris Daudet, longtemps placé, a chuté et termine la course à la 7e et dernière position juste derrière Romain Mahieu. Sylvain André est au pied du podium d’une course dominée par le Néerlandais Niek Kimmann. Kye Whyte et Carlos Alberto Ramirez décrochent respectivement l’argent et le bronze. Dans la finale dames, la Française Axelle Etienne n'a pas pu faire mieux qu'une 7e place. Le BMX français qui pouvait espérer de belles choses, repart de Tokyo bredouille.

Le BMX est un sport cruel. Alors que les demi-finales se disputent sur trois manches, laissant la possibilité de se rattraper en cas de mauvaises performances sur l’une des trois courses, les cyclistes n’ont pas le droit à l’erreur en finale olympique. Et les Français, qui représentaient presque 50% des concurrents sur la ligne de départ de cette finale, l’ont appris à leur dépend.

Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même

Pas vraiment dans le rythme au début de la course, Joris Daudet était, à mi-parcours, le mieux placé pour espérer un podium olympique. Mais le Français de 30 ans a chuté sur la piste du parc des sports urbains d’Ariake, tirant ainsi un trait sur son rêve olympique. C’est finalement Sylvain André, quatrième à couper la ligne d’arrivée, qui réalise la meilleure performance française de cette finale. Trois places d’honneur pour trois grosses déceptions pour le BMX Français, équipe la plus dense de ces Jeux Olympiques de Tokyo.

"Je ne peux m’en vouloir qu’à moi-même. C'était une course serrée, très difficile" a déclaré après la course Sylvain André, très déçu de son résultat. S’il a avoué ne pas penser aux prochaines olympiades, à Paris, Romain Mahieu, le plus jeune des trois cyclistes français à Tokyo veut lui se projeter vers cette prochaine échéance. "Ici, c’était mes premiers Jeux. Je vais prendre le positif et penser désormais à Paris" a-t-il expliqué en zone mixte après sa finale.

Romain Mathieu (BMX) aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

Pas de médaille pour Axelle Etienne

En finale de l’épreuve dames disputée juste après celle des hommes, Etienne Axelle n’est pas parvenu à sauver l’honneur des Bleus. Qualifiée 3e en demi-finale, la jeune cycliste de 23 ans termine septième d’une finale remportée par la favorite britannique Bethany Shriever devant Mariana Pajon et Merel Smulders.

Comme en 2016 à Rio et en 2012 à Londres, l’équipe de France repart de la capitale japonaise sans aucune médaille. La dernière médaille remonte à Pékin où en 2008, où les Françaises avaient signé un magnifique doublé avec Anne-Caroline Chausson et Laëtitia Le Corguillé pour la première apparition de ce sport aux Jeux Olympiques.

