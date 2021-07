Après l'effroi, une première nouvelle rassurante. Connor Fields a quitté le service de soins intensifs où il avait été admis, vendredi, après sa lourde chute durant la course olympique de BMX. L'Américain souffre d'une hémorragie cérébrale. Champion olympique en 2016, il avait chuté dans un virage lors de la dernière course des demi-finales et avait été percuté par d'autres concurrents. Il avait été évacué vers l'hôpital.

Tokyo 2020 Une chute dans le final, trois déceptions à l'arrivée : ce n'était pas la finale des Français HIER À 04:52

"Les médecins ont indiqué que Fields avait eu une hémorragie cérébrale sur le site (olympique). Après une nuit à l'hôpital, ils ont heureusement déclaré qu'aucun autre saignement ne s'était produit et qu'aucune blessure nouvelle n'avait été détectée", a précisé US Cycling dans un communiqué.

Tokyo 2020 Beaucoup d'espoir... mais pas de médaille pour les Français(e)s HIER À 03:46